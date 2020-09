I migranti sbarcati sulla spiaggia di Calamosche a Noto: 7 positivi al covid

Sono risultati positivi al Covid-19 7 dei migranti sbarcati insieme ad altre 60 persone sulla spiaggia di Calamosche, nell'area della riserva naturale di Vendicari, a Noto. Sono stati accompagnati ad Augusta dove sono stati fatti salire a bordo di una nave per la quarantena ormeggiata nella rada della città del Siracusano. Gli altri compagni di viaggio, come disposto dalla prefettura di Siracusa sono stati trasferiti in un centro di accoglienza per migranti.