Pensionato travolto e ucciso. all'istante da un ciclomotore a Siracusa

Sebastiano Moncada, 74 anni, è deceduto nella tarda mattinata a causa di un incidente avvenuto in via Bartolomeo Cannizzo, nella zona nord di Siracusa. Gli agenti della Polizia municipale ipotizzano che il pedone sia stato travolto da uno scooter ed è morto negli istanti successivi all'impatto. Sono stati alcuni passanti a chiedere l'intervento dei soccorritori ma quando sono arrivati per il pensionato non c'era più nulla da fare. La Procura di Siracusa ha aperto un fascicolo per omicidio stradale mentre la Polizia municipale ha posto sotto sequestro il ciclomotore.