Sequestrate a Monreale 2900 piante di canapa indiana

La Guardia di finanza ha sequestrato a Monreale, in un terreno di circa due ettari, 2.900 piante di canapa indiana dalle quali si sarebbero potute ricavare mille chili di marijuana che sul mercato avrebbe fruttato per la criminalità 5 milioni di euro. L'operazione è stata eseguita dal comando provinciale di Palermo, in sinergia con il Reparto operativo aeronavale del capoluogo sicilian e i finanzieri del Gico. L'attività di è stata effettuata con l'ausilio di personale della Polizia scientifica e del Corpo forestale della Regione Siciliana.