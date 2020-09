Salgono i contagi da covid-19 in Sicilia, 179 nuovi casi: a Palermo 70

- Sono 179 i nuovi casi di Covid19 in Sicilia nelle ultime 24 ore. Attualmente ci sono 2157 positivi di cui 194 ricoverati in ospedale, 15 dei quali in terapia intensiva, 1.963 in isolamento domiciliare, per un totale di 5.748 casi dall'inizio dell'epidemia. I tamponi eseguiti sono 6329. 64 sono i guariti. Salgono a 296 i morti dall'inizio dell'epidemia con una vittima a Messina. A Palermo i nuovi positivi sono 70 nuovi casi, 4 dei quali sono migranti, 31 nel Trapanese (2 migranti); 29 nel Siracusano (tutti migranti), 19 nel ragusano, 15 nel catanese, 6 nell'Agrigentino (2 dei quali migranti) 4 a Messina, 3 a Enna e 2 a Caltanissetta.