Presi a Catania due gruppi criminali, anche la banda dei Tir: 13 arresti VIDEO

La Polizia di Stato, in due distinte operazioni, ha catturato gli autori di diversi reati predatori posti in essere nella città di Catania.

Gli agenti della Squadra Mobile di Catania hanno sgominato due pericolosissimi gruppi criminali dediti uno alle rapine ai tir e l’altro ai furti in appartamento.

Si tratta di 7 arresti operati in flagranza di reato e di 6 arresti in esecuzione di ordine di custodia cautelare in carcere.

Ulteriori particolari verranno illustrati nel corso di una conferenza stampa che si terrà la mattina del 19 settembre, alle ore 10.50, presso la Sala Raciti del X Reparto Mobile di Catania, in Corso Italia 274.