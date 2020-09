Porto di Giardini, Ordine degli Architetti di Messina: il progetto è vecchio

""Il progetto del Porto di Giardini Naxos va assolutamente rivisto. Il piano di intervento finora previsto è vecchio. Un eventuale nuovo progetto va sicuramente affrontato considerando che l'area di Schisò è ad alto valore archeologico". Lo ha detto il direttore del Parco Archeologico di Taormina - Naxos, Gabriella Tigano, durante un convegno all'interno del Nations Award a Taormina a margine del Premio Cinematografico delle Nazioni. Per il presidente dell'Ordine degli Architetti di Sicilia Pino Falzea "qualunque azione sul territorio deve avere al centro la questione ambientale. Significa - ha spiegato - sviluppare una cultura nuova, sapere leggere il territorio nel quale si deve intervenire, in modo da realizzare opere che non entrino in contrasto con le caratteristiche naturali della zona, ma dialoghino bene sia sul piano ambientale che dell'intervento stesso".