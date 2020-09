Scatena il putiferio in piazza a Floridia, marocchino di nuovo ai domiciliari

Sarebbe diventato un pericolo pubblico per Floridia, ma anche questa volta Jail Mahadi, 36 anni, di origine marocchine, è riuscito a farla franca. Dopo avere scatenato il putiferio giovedì sera in un bar di piazza Umberto I°, colpendo con un pugno al volto la moglie del titolare di un bar, è stato nuovamente sottoposto agli arresti domiciliari. Così ha deciso il pm di turno di Siracusa, dopo la segnalazione dei carabinieri della Tenenza di Floriidia di quanto era accaduto. Soltanto l'intervento dei militari dell'Arma, ha evitato che il marocchino fosse linciato. La tragedia è stata soltanto sfiorata.

A poco più di 24 ore gli investigatori hanno ricostruito quanto accaduto. Mahadi verso le 21,30 si è presentato al bar, violando gli arresti in casa a cui è sottoposto, lasciando l'abitazione di via Polisena per andare in piazza Umberto I°. Le sue condizioni psico fisiche erano già alterate per l'abuso di alcool. Così ha chiesto al titolare del piccolo esercizio commerciale di dargli tre birre. Il commerciante vedendo le condizioni dell'uomo. gli ha dato una sola bottiglia, invitandolo ad andare via dal dehors senza infastidire i clienti del locale. Da premettere che a quell'ora, erano le 21,30, la piazza principale del paese era affollata anche in concomitanza con un comizio elettorale. La risposta immediata di Jail Mahadi è stata quella di sferrare un pugno al volto alla moglie del proprietario del locale. Mentre la donna perdeva sangue dal naso ed era in stato confusionale, l'aggressore è stato bloccato dagli avventori del locale che hanno reagito all'intemperanza del marocchino, provocandogli una ferita alla testa. Solo l'arrivo dei carabinieri ha evitato il linciaggio. In attesa dell'arrivo dell'ambulanza, L.Z., ha ricevuto i primi soccorsi da un medico della zona , Santi Gennaro e poi è stata accompagnata dall'ambulanza del 118 al Pronto soccorso dell'ospedale Umberto I° di Siracusa, dove è stata sottoposta ad una serie di accertamenti clinici, riportando un trauma facciale ed è stata refertata con 10 giorni di prognosi. Soltanto alle 2 del mattino, L.Z. ha potuto lasciare il nosocomio.

Anche l'aggressore è finito al Pronto soccorso per una ferita alla testa e dopo le formalità di rito, è stato posto ai domiciliari.

Secondo quanto si apprende, non era la prima volta che Jail Mahadi, si lasciava andare ad episodi del genere. Più volte il proprietario di un altro bar di Floridia ha segnalato alle forze dell'ordine i comportamenti aggressivi e molesti del marocchino.

Alla luce di quanto accaduto giovedì sera, è probabile che la Tenenza di Floridia chieda alla Procura della Repubblica di Siracusa una misura cautelare più afflittiva nei confronti di Jail Mahadi.