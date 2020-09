La Sicilia snobba il Referendum: alle 12 ha votato il 6,41%

L'affluenza alle urne per il referendum in Sicilia alle 12 è stata del 6,41. Il dato più basso in Italia, anche perché nella regione non ci sono elezioni amministrative che si svolgeranno ad ottobre. Il dato è stato diffuso dal ministero dell'Interno.

Alla rilevazione delle 12, a Siracusa, l’affluenza alle urne per il referendum costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari è risultata pari al 7,66 per cento.

Hanno votato 7281 elettori su un totale di 95.106 aventi diritto. Prossimo aggiornamento con le affluenze delle 19.