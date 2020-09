Referendum, alle 19 ha votato il 29,71%: le percentuali Regione per Regione

Alle ore 19 l'affluenza per il referendum costituzionale è del 29,71%%. Lo si rileva dal sito del ministero dell'Interno. Il dato riguarda tutti i 7.903 Comuni coinvolti. Si vota oggi fino alle 23 e domani fino alle 15.

Ecco le affluenze, sempre alle ore 19, regione per regione, per il voto referendario.

Val d'Aosta 44,35%

Piemonte 30,69%

Lombardia 30,93%

Trentino Alto Adige 40,50%

Friuli Venezia Giulia 28,31%

Veneto 39,27%

Liguria 35,47%

Emilia Romagna 32,99%

Toscana 38,17%

Marche 36,65%

Umbria 25,16%

Lazio 25,27%

Abruzzo 27,31%

Molise 24,20%

Campania 29,36%

Puglia 30,28%

Calabria 22,45%

Basilicata 24,36%

Sicilia 16,96%

Sardegna 17,08%