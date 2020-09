Coronavirus, focolaio nella sede della polizia municipale di Gela

Sette casi di Coronavirus nelle ultime 24 ore a Gela. Un focolaio di contagio da Covid 19 è stato accertato nel comando di polizia municipale, dove ieri sera un vigile, risultato colpito dal virus, è stato ricoverato nell'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta con i sintomi della malattia. Altri cinque suoi colleghi, sui dieci che erano stati in servizio con lui e subito dopo sottoposti a tampone, sono risultati positivi ma asintomatici e si trovano in autoisolamento. Il sindaco di Gela, Lucio Greco, ha disposto la chiusura del comando, controlli sanitari specifici su tutto il personale e la sanificazione dei locali e del parco automobilistico. Gli accertamenti sono stati estesi a tutti gli uffici del Comune. Intanto sono stati sottoposti a tampone lo stesso sindaco, gli assessori comunali e il personale dell'ufficio di gabinetto del primo cittadino. Da domani i prelievi di campioni saranno estesi tutti i dipendenti comunali. Il settimo caso di Coronavirus riguarda uno studente dell'istituto alberghiero, che aveva avuto contatti con il vigile urbano ricoverato a Caltanissetta. E' risultato positivo al coronavirus e la scuola è stata chiusa per procedere alla bonifica dei locali. I compagni di classe del ragazzo sono in isolamento.