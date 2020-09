Vittoria, omicidio Dezio: due condanne a 22 anni e altrettante assoluzioni

La Corte d'Assise di Siracusa ha emesso la sentenza riguardante l'omicidio di Giuseppe Dezio, avvenuto a Vittoria il 2 febbraio del 2016: condanne a 22 anni di reclusione ciascuno a due imputati e due assoluzioni.

Sotto processo c'erano Gaetano Pepi, 73 anni, ed i suoi 3 figli: Antonino, 43 anni; Alessandro, 40, e Marco, 28 anni. La condanna è stata emessa nei confronti di Alessandro ed Antonino Pepi. Assolti il fratello Marco ed il papà Gaetano. Disposta una provvisionale di 20.000 euro in favore dei 2 figli della vittima, in attesa della definizione del processo civile. Ad uccidere Dezio è stata una coltellata sferratagli alla gola nel corso di una lite in campagna, scoppiata per futili motivi legati al passaggio lungo una strada interpoderale.