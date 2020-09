Forte maltempo in Sicilia: allerta gialla fino alla mezzanotte di domenica

La Protezione civile regionale siciliana ha diffuso un bollettino meteo che indica allerta gialla per il rischio idrogeologico e idraulico per temporali fino alla mezzanotte di domenica 27. Previsti venti da forti a burrasca, con raffiche fino a burrasca forte. In base alle Previsioni Meteo di MeteoWeb, le piogge più forti arriveranno nella serata di Domenica 27 Settembre, con forti temporali che risaliranno la Sicilia da sud/ovest verso nord/est, raggiungendo lo Stretto di Messina nel tardo pomeriggio e poi continuando a muoversi verso il resto della Calabria nella sera/notte tra Domenica e Lunedì.I fenomeni potranno rivelarsi molto violenti con tempeste di fulmini, grandine e pioggia torrenziale