Grande Benevento rimonta e batte la Samp, la Lazio espugna Cagliari

La seconda giornata parte contre vittorie in trasferta. Impresa del Benevento che sotto di due reti al 18' del primo tempo (Quagliarella e Colley), rimonta i blucerchiati grazie ad una doppietta di Caldirola e al gol vincente di Letizia. Per la Samp una brutta partita e lo zero in classifica dopo due giornate che già fa scattare l'allarme. Esordio con tre punti della Lazio alla Sardegna Arena. Due a zero, con un gol per tempo. Importante la rete in apertura di Lazzari, bravo a tagliare il campo e a segnare quasi da centravanti su assist di Immobile. Fondamentale il gol proprio di Immobile a un quarto d'ora dalla fine di una gara ancora aperta.