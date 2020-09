Ingroia: "Se divento sindaco Monini investirà a Campobello di Mazara"

L'annuncio è arrivato durante un confronto organizzato a Campobello di Mazara nella frazione marinara di Tre Fontane.

"Dell'idea di realizzare un consorzio che riunisca i produttori di olive e di olio - ha raccontato il candidato sindaco Antonio Ingroia - ne ho parlato con alcuni dei grandi player nazionali, uno di questi che si chiama Monini, uno dei più grandi produttori italiani di olio che esporta in tutto il mondo, mi ha detto che è pronto non appena faremo il consorzio appena io sarò sindaco ad interfacciarsi con noi e ad rispettare la qualità e i prezzi dell'olio e dell'oliva di Campobello. Campobello potrà diventare - ha concluso Ingroia - , e non invento sogni, capofila per questo territorio e per la Sicilia".

Poi Ingroia si è soffermato sulle false notizie che sono circolate in questi giorni a Campobello da parte di alcuni avversari che non fosse possibile esercitare il voto disgiunto.

"Avete un'opportunità - ha detto Ingroia -, io vi chiedo di votare i nostri candidati, ma se volete potete votare il consigliere di un'altra lista e come sindaco Antonio Ingroia. Si può fare, la legge regionale lo consente".