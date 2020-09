Movimento Cristiano Lavoratori di Mineo avvia raccolta fondi per restaurare statua Madonna

Urge tinteggiare la statua della "Madonna dell'Aiuto" e ripristinare la necessaria e doverosa illuminazione che, nel centralissimo viale delle Rimembranze a Mineo, è da anni meta di tanti fedeli e devoti menenini che si fermano lì a pregare.

A tal proposito, “il Circolo Movimento Cristiano Lavoratori ‘Don Rosario Pepe’ –così come rende noto il presidente, Paolo Ragusa- promuove una raccolta fondi cittadina che si prefigge di far realizzare gli interventi necessari per ripristinare lo stato e ridare dignità alla statua della Madonna, tanto cara ai cittadini che invitiamo ad aderire”.

Per donare e contribuire a questa lodevole raccolta fondi, ci si può recare presso la sede menenina del M.C.L. Circolo "Don Rosario Pepe", in via Luigi Capuana 35.