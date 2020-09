Scicli: segnaletica vecchia, confusionaria e imprecisa in direzione Modica

Segnaletica quanto meno vecchia e imprecisa all'uscita di Scicli in direzione Modica. Come si vede nella foto, chi - un turista, per esempio - volesse recarsi a Modica viene indirizzato verso la strada che conduce, sì a Modica, ma non al centro. Quella indicata dalla segnaletica, infatti, è la strada che conduce nella zona Sacro Cuore-Polo commerciale. Per raggiungere il centro storico di Modica venendo da Scicli, la strada più breve, e anche la più caratteristica, è quella che attraversa la Fiumara e arriva in via Vittorio Veneto, in pieno centro a Modica. Sarebbe opportuno, quindi, che il Comune di Scicli provvedesse a sistemare all'uscita della città una segnaletica più chiara per venire incontro ai visitatori e per non confondere le idee ai turisti.