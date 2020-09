Agguato a Noto, coniugi in auto feriti a colpi di pistola in via Platone

Hanno sparato per uccidere. Un agguato in piena regola scattato a Noto. Una coppia, marito e moglie, rispettivamente di 52 e 51 anni, e' rimasta vittima di un tentato omicidio, in via Platone, a Noto. Secondo una prima ricostruzione, al vaglio dei carabinieri, i coniugi si trovavano nella loro auto, una Fiat Punto di colore rosso, quando sono stati esplosi alcuni proiettili. L'uomo, con precedenti penali, e' stato colpito al collo, all'addome e a una gamba mentre la moglie e' rimasta leggermente ferita dalle schegge di vetro. Sono stati trasferiti in ospedale, al Di Maria di Avola. Il cinquantaduenne è stato sottoposto a intervento chirurgico; stando ad alcune fonti investigative, non sarebbe in pericolo di vita. I carabinieri hanno interrogato familiari e conoscenti della coppia.