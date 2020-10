Gregoretti, Salvini a processo a Catania: "Ho totale fiducia nei giudici"

"Sono assolutamente tranquillo. Gli unici a manifestare in piazza saranno quelli di sinistra, il che mi sembra bizzarro". Lo ha detto Matteo Salvini della Lega riferendosi all'udienza preliminare di dopodomani a Catania, sulla vicenda della nave Gregoretti "Ho totale fiducia nei giudici. Sono sicuro che a Catania faranno benissimo il loro lavoro. Dopodichè io spero di non andare avanti con un processo che secondo me è assolutamente infondato".