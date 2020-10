I danni del Covid in Sicilia, Armao: entro l'anno contributi alle imprese

Il governo Musumeci concentrato nel rafforzamento degli strumenti della politica redditizia a sostegno dell'economia siciliana L'assessore per l'Economia Gaetano Armao vara ulteriori provvedimenti, con cui si dà attuazione agli incentivi previsti dalla legge di stabilità - finanziaria regionale 2020 attraverso IRFIS FinSicilia Spa, guidata dal presidente Gargano, in linea con gli indirizzi di politica economica della Regione. Le recenti delibere di giunta, già condivise dalla Commissione Bilancio dell'Assemblea e i decreti dell'assessore per l'Economia consentiranno alla società finanziaria regionale di avviare entro l'anno le erogazioni di credito e di contributi alle imprese ed ai professionisti danneggiati dall'epidemia da Covid-19, nonché a società sportive rafforzando il ruolo dell'Irfis di società finanziaria a supporto degli operatori economici della Regione.