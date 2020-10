Allerta maltempo nel Nord Italia, a Venezia alzeranno il Mose

Il maltempo sta colpendo duramente le regioni del Nord. La pioggia sta provocando frane ed esondazioni in Liguria. E' allerta arancione in Piemonte, rossa in Veneto

La Regione Piemonte ha attivato la Sala Operativa della Protezione Civile in seguito all'allerta arancione per piogge intense, che riguarda in particolare le zone di confine con la Liguria, dove sono attesi forti fenomeni temporaleschi. Chiuse a scopo precauzionale alcune scuole in provincia di Torino e di Alessandria, al momento non sono segnalate criticità. Attivati i Centri Operativi Comunali in tutte le province piemontesi.

In Veneto allarme del governatore Zaia. "Siamo in allerta rossa per il maltempo" dice. Le dighe del Mose si alzeranno domani alle bocche di porto della Laguna per proteggere Venezia dall'acqua alta. Lo apprende l'ANSA dalla Prefettura di Venezia, informata da fonti Mit. A 54 anni dalla devastante alta marea del 4 novembre 1966, Venezia per la prima volta sarà protetta dal mare da una barriera artificiale. Le procedure propedeutiche alle operazioni di sollevamento sono già in corso."

In Liguria il torrente Borsa, nel Comune spezzino di Maissana, è esondato sulla strada comunale. Alcune case sono isolate. La corrente ha portato via alcune automobili e persino un camion, che si è andato a incastrare nella zona del ponte della Sp 523. Frane e allagamenti per le forti piogge segnalati in tutta la Liguria. Esondato in più punti anche il fiume Vara, con disagi per la viabilità, mentre si guarda al Magra. Intanto, la circolazione dei treni, in Francia, sulla linea Tolone-Nizza-Ventimiglia e sulla Nizza-Breil-Tende sarà sospesa fino a domattina, a causa del maltempo. Arpal ha elevato l'allerta da arancione a rossa su tutta la Liguria esclusa la zona del genovesato e del savonese, dove resta arancione. In entrambe le zone costiere a Ponente e Levante l'allerta rosso scatta alle 16 e permane fino a domattina alle 6 mentre sulle alture del Ponente l'allerta scatterà alle 14.