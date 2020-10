Due positi al covid nello staff del Potenza, rinviata la partita contro il Palermo

La partita Palermo-Potenza (serie C, girone C), in programma domani è stata rinviata a data da destinarsi: lo ha reso noto la Lega Pro. "Preso atto della comunicazione del Servizio Sanitario Regionale Basilicata - Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana, U.O.C. Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica di Potenza del 03/10/2020, attraverso la quale viene disposto, "per motivi di sanità pubblica, trattandosi di attività agonistica di squadra professionistica", rilevata la positività mediante tampone rinofaringeo molecolare di due componenti del gruppo squadra della società Potenza Calcio S.r.l, il "divieto di spostamenti con mezzi di trasporto pubblici" e il "divieto di riunione ed assembramenti, quindi anche di sedute di allenamento che prevedano la presenza di più atleti".

"Vista l'impossibilità di posticipare a lunedì 5 ottobre la gara in oggetto a causa della programmazione del turno infrasettimanale previsto per il 7 ottobre - si legge in una nota della Lega Pro - la partita Palermo-Potenza (serie C, girone C), è stata rinviata a data da destinarsi".