Elezioni, forte astensione a Floridia: alle 12 hanno votato 2.733 elettori: ad Augusta il 16,19%

Scarsa affluenza alle urne a Floridia. Il rilevamento delle ore, se continuasse questo andazzo potrebbe portare ad un esito clamoroso. La gente nella mattinata ha preferito starsena a casa o andare in campagna anzichè recarsi in uno dei 20 seggi per esercitare il proprio diritto dovere al voto. Il dato è sconfortante: ha votato il 13,81%, pari a 2733 elettori a fonte dei 20.073 aventi diritto. Nelle precedenti elezioni amministrative, quelle del giugno 2017, a Floridia alle 12 aveva espresso la propria preferenza il 21,55%. Si tratta di 7,5 punti percentuali in meno. Da questo primo dato si registra un certo disamore da parte dei cittadini floridiani verso i loro governanti.

Media un po' più alta ad Augusta che alle 12 ha raggiunto il 16,19% per un totale di 5.235, mentre gli aventi diritto sono 32.451. Anche ad Augusta c'è una leggera flessione rispetto alle ultime amministrative.

Bassa l'affluenza alle urne anche ad Ispica dove alle 12 ha votato il 14,31 per cento. Quasi un punto in meno rispetto alle passate Comunali.

(Nella foto la sezione 1 del Comune di Floridia)