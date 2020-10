Ballottaggio a Bolzano, vince il Centro sinistra: confermato Caramaschi (57,18%)

E' stato riconfermato il sindaco uscente di Bolzano Renzo Caramaschi. Il 74enne ex city manager, che guida dal 2016 una giunta Svp-centrosinistra, si è imposto nel ballottaggio con il 57,18% contro il candidato del centrodestra Roberto Zanin, che si è fermato al 42,82%. Caramaschi, dopo essersi imposto al primo turno in un testa a testa contro Zanin (34% - 33,1%), aveva poi incassato l'endorsement della Svp. "Abbiamo raggiunto il massimo con la nostra coalizione. Siamo riusciti a ridare dignità alla città di Bolzano, trovando, assieme alla Provincia, soluzioni e finanziamenti. Se funziona Bolzano, funzionano anche i dintorni". Lo ha detto il sindaco rieletto Renzo. "Rispetto al 2016 sono riuscito ad aumentare il distacco, dal 55 al 57%, recuperando in alcune sezioni" (tradizionalmente del centrodestra, ndr.), ha aggiunto. Caramaschi ha ringraziato il suo rivale Zanin per il "confronto civile". Il candidato del centrodestra si è congratulato con il sindaco, sottolineando il peso dell'endorsement della Svp. In riferimento al suo stile pacato Zanin ha detto che "uno non cambia carattere, solo perché entra in politica", sottolineando di aver conquistato molti voti moderati. A Merano il sindaco uscente Paul Roesch (verdi-centrosinistra) è stato riconfermato sindaco con appena 37 voti di distacco su Dario Dal Medico (candidato di liste civiche del centrodestra). Nella città del Passirio la Svp non ha infatti dato indicazioni di voto. In Trentino sono 8 i comuni dove si decide il sindaco al ballottaggio. A Rovereto, secondo centro più popoloso della provincia, il candidato del centrosinistra, Francesco Valduga, primo cittadino uscente, è in testa con il 64,13%, mentre Andrea Zambelli, appoggiato dal centrodestra, è al 35,87%. Il dato è riferito a 21 sezioni scrutinate su 32. A Riva del Garda, con 8 sezioni su 13, il sindaco uscente Adalberto Mosaner (centrosinistra) al momento è al 48,7% e Cristina Santi (centrodestra), in testa con il 51,3%. Ad Arco il sindaco uscente Alessandro Betta ha vinto (10 sezioni scrutinate su 12) con il 61,23% contro Giacomo Bernardi (centrodestra), che ha ottenuto il 38,77%. Ballottaggi anche ad Avio, a Caldonazzo, Novella, Vallelaghi e Volano.