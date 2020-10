Comunali, ha votato in Sicilia il 59,18%: a Enna Di Pietro sindaco a primo turno

Urne chiuse nei 60 comuni siciliani dove si rinnovano consigli comunali e sindaci. Ha votato il 59,18% (409.385) dei 691.762 elettori chiamati ai seggi. Il Comune con la più alta affluenza è stato Scillato in provincia di Palermo con l'80,62%. Quello con la più bassa è Basicò, nel Messinese col 31,44%.

Con il 62,07% di voti, Maurizio Antonello Di Pietro (liste civiche e Centrodestra) è sindaco di Enna, eletto a primo turno. Seguono Dario Iginio Cardaci (Centrosinistra) con il 17,24%; Maurizio Bruno (lista civica) con il 13,79% e Cinzia Amato (Movimento Cinque Stelle).

"Orgoglioso e felice per la netta vittoria del sindaco Maurizio Dipietro a Enna. Vince un modello di buon governo e innovazione ed un interessantissimo modello politico". Lo dice il presidente dei senatori di Italia Viva, Davide Faraone. Dipietro, sindaco uscente, era sostenuto da cinque di liste civiche.

Ad Agrigento alle 19, 30, con 20.024 schede scrutinate, si delinea un ballottaggio fra il medico Franco Miccichè e il sindaco uscente Calogero Firetto. Quest'ultimo è in leggera risalita con 5484 preferenze (27,39%) mentre Miccichè, con 7.591 voti è sceso al 37,91 per cento. Seguono Marco Zambuto con 3601 voti (17,98 %), Daniela Catalano con 1797 voti (8,97%), Marcella Carlisi (878 voti) e Angela Galvano (673).