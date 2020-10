Floridia, è 'Papi' Lady preferenze ma Marzia Scalora è prima: Di Mauro sbanca

Non ha avuto bisogno dei manifesti giganti, le è bastata la simpatia e l'esperienza che ha fatto per tanti anni come impiegata al Comune di Floridia per un 'brindisi' al successo. Così Marieve Paparella, detta 'Papi' designata da Marco Carianni come assessore nella sua squadra, brinda come la lady più votata. E' andata oltre le aspettative incassando 355 preferenze. La sua performance ha contribuito a fare decollare la lista Floridia Futura, la prima in città, superando 'Cambiala', collegata a Burgio seppur per una manciata di voti. A Floridia, però, la donna più votata per il consiglio comunale arriva dalla Destra. Ad avere fatto il pienone, è stata Marzia Scalora, la donna più votata in assoluto che ha riportato 362 preferenze con la lista 'Floridia la nostra terra', collegata al candidato sindaco Cristian Fontana.

Così com'era prevedibile alla vigilia di queste elezioni, Enzo Di Mauro, si assicura uno scranno a palazzo di città ed è il primo degli eletti. Dietro il suo exploit c'è tanto di lavoro da parte di Di Mauro Senior, Nino, una vera e propria macchina elettorale. A insidiare il primato di Enzo Di Mauro, la sorprendente affermazione del sindacalista, Renzo Spada, 486 le sue preferenze. Probabilmente nessuno nella sua coalizione si sarebbe aspettato un'affermazione così pesante e saluta con un bel 'ciaone' i favoriti della lista che erano Angelo Guardo e Stefano Petruzzello.

LINO ROMANO CANDIDATO SINDACO 358 VOTI

ORIZZONTE ETICO, 130 VOTI - STELLA ROBERTA 13, MARTORINO GIUSEPPA 1, NICOLETTI PASQUALE 3, GENTILESCA GIUSEPPE 6, LOMBARDO MARIA 18, ZAPPULLA SILVANA 8, BAZZANO ALESSANDRO 8, ITALIA ANTONIO 14, CANTONE PAOLA 5, LA TERRA SAMUELA 1, BELLASSAI GAETANO 2, BORDONARO SALVATORE 5, ZAPPULLA SALVATORE 8, BRUNO ANGELA 2, FRANCO ROSSANA 0

CRISTIAN FONTANA CANDIDATO SINDACO 2018 VOTI

FLORIDIA LA NOSTRA TERRA. 973 VOTI- CORRENTI PAOLO 18, CUTRALE FRANCESCO 95, DI MAURO GIUSEPPINA DETTA PINA 38, GAMUZZA GIUSEPPE 55, GANCI ANTONIA DETTA ANTONELLA 18, GIANNI FLORIANA 68, GIARRATANA SEBASTIANA DETTA NELLA 54, GIULIANO CARMELINDA 274, GUASTELLA SALVATORE 37, LO BIANCO ANGELO 1 MANGIAFICO GIUSEPPE 6, OLIVA PIPPO 3 PAGANINI GASPARE 0, RIZZA DONATELLA 0, SCALORA MARZIA 362, SGROI ETTORE 335.

FRATELLI D'ITALIA 930 VOTI - BERTOLINO GIORGIO 25, BORDONARO ORIANA 204, CACCAMO LUCIA 20, CALI' GIUSEPPEn 1, FRASCA ROBERTO 89, FONTANA CRISTIAN 18 GALFO EMANUELE 14, IDA'ROSARIO 261, MUTARELLI ALESSANDRA 86, RAMETTA GIUSEPPE 0, RANDONE MARILENA 15, SALA ANTONIO DETTO ANTONELLO 326, SALERNO MARIA 51, SCALORA LILIA 26, VALENTI CARMELO DETTO MILO 25, VENEZIANO ALFONSO 3.

MARCO CARIANNI CANDIDATO SINDACO 3.041 VOTI

PROGETTO FLORIDIA 1.032 VOTI -BORDONARO PIPPO DETTO PINO 61, BRANCATO MARZIA 39, DI MAURO BARBARA 146, FARACI GIANLUCA 301, LEOTTA ELENA 314, MADEMTZIDIS GEORGIA DETTA GINA 42, MARINO GIOVANNI 90, PRUITI MARIASARA 15, QUARTARARO GIOVANNI 102, RAFFAELE FABRIZIO 1, RANDONE ELISA MARIA DETTA ELISA 87, RUSSO DANIELE 14, SANNA LUCA 12, SCORPO GIANFRANCO 29, SORTINO ANGELO 118, SPADARO DAVIDE 171.

FLORIDIA FUTURA 1.494 VOTI - AMENTA CRISTINA 42, BOSCARINO GIUSEPPE 83, CARIANNI MARCO 32, CORDI' GIORGIO 67, CORPACI MARIA CRISTINA DETTA CRISTINA 14, FONTANA SALVATORE DETTO SALVO 47, GAROFALO GIUSEPPINA 253, GRASSO SALVATORE DETTO SALVO 98, GRECO VINCENZO DETTO ENZO 155, IERNA TIZIANA 83, MAZZARELLA CONCETTO 140, MAZZONE GIANPAOLO 18,

PAPARELLA MARIEVE NADIA DETTA PAPI 355, PAPPALARDO SALVATORE DETTO SALVO 433, PUGLISI CORRADO 26, TATA GIORGIO 235.

GIOVANNI LIMOLI CANDIDATO SINDACO 1.192 VOTI

FLORIDIA LIBERA 71 VOTI - CARRABINO GIUSEPPE 3, BENIGNO FRANCESCO 2, COCCO GIORGIO 2, VINCI CORRADO 2, RAGUSA STEFANO 2, BENIGNO GABRIELE 0, PIRRUCCIO GIANLUCA 3, MORALE STEFANO 6, ITALIA SALVATORE 7, SIGNORINO MARA 10, COLOMASI FRANCESCA 6, NIGRO JLENIA 10, MANGIAFICO CARMELA 1, MACCARI ALESSANDRA 0, SANTISI FRANCESCA 5, INCOGNITO ANNA 0.

DIVENTERA' BELLISSIMA 597 VOTI - AGNELLO SALVATORE DETTO SALVO 107, BAZZANO NUCCIA 31, CANTONE CARMELA 23, CANTONE TONY 31, COLOMBO MICHELA 57, DI FIORE FRANCESCO 1, FANCIULLO MARIA ANASTASIA 57, FORMICA GIOVANNI 35, GIULIANA ALESSIA 29, LA FERLA ROSSELLA 107, LASTRINA MATTIA 146, PISTRITTO DANIELA 40, ROMANO GIUSEPPE 66, RUSSO SEBY 29,

TATA FRANCESCO 28, URBINO ALEXANDRE 4.

FORZA ITALIA 193 VOTI - ALDERUCCIO PATRIZIA 11, CANNATA MASSIMO DETTO CUPPULARU 26, CANTONE NICOLA 1, CARPINTERI FRANCESCO 23, DI MARIA PALMA DETTA RITA 15, DI NATALE STEFANIA 16, GIUFFRIDA SALVATORE 14, LANDOLINA GIUSEPPE 9, LATINA GIUSEPPE 11, MIANO STEFANIA 3, MOLLICA ANTONIO 13, ROMANO ALESSIA 12, SPAGNOLELLO SONIA 14, TURRISI CLAUDIO 3,

VENEZIANO ANTONINO 22, ZAPPULLA CONCETTO 23.

GAETANO GALLITTO CANDIDATO SINDACO 907 VOTI

SOSTENIAMO FLORIDIA - IDEA SICILIA 770 VOTI - BISUCCI LUCIA 79, BUONCONSIGLIO VINCENZA DETTA ENZA 15, CACCAMO MARIANNA 333, CARPINTERI ANGELO DETTO DANIELE 23,CARRABINO MARCO 42, COFFA SEBASTIANO 15, CUBETA LORENA 17, D'AMBROGIO PAOLA 4, DI MAURO VINCENZO 492, FORMICA CORRADINA DETTA CORRADA 26, MUDANO' ROSETTA 4 PAVANO VALERIO 27, RICUPERO SILVANA 3, SCALORA SEBASTIANA 6, TARDONATO GIORGIO 46, TRAMONTANA ALESSANDRA 34.

PER FLORIDIA 413 VOTI - ADAMO PATRIZIA 37, APARO GIUSEPPINA 0, BARRERA JOSEPHINE 6, CANNARELLA GIUSEPPE 13, DI NATALE ANGELO 8, FAZZINA SALVATORE 0, INDOMENICO MARIANNA 20,

LIISTRO GAETANO 10, MAZZARELLA LORELLA 215, PILOTTA MIRKO 0, ROSANO ANDREA 10, RUSSO OSVALDO 60, SARNATARO VINCENZO 128, SICARI SANDRA 0, TARASCIO GIUSEPPE 34, GIRARDI VALENTINA 5.

SALVO BURGIO CANDIDATO SINDACO 2.122 VOTI

CAMBIALA 1.455 VOTI - AMENTA GIUSEPPA DETTA GIUSY 82, ARIZZA LORENA 27, CRUCITTI LORENZO 22, DISTEFANO NELLUCCIA DETTA NELLINA 293, FICHERA FILIPPO 12, FINOCCHIARO FRANCESCO 2,

GUARDO ANGELO 328, LA ROSA CONCETTO DETTO SEBY 65, LUCCA GIUSEPPE 72, MARTORINO ANNALISA 66, MICALE MARCO 12, PETRUZZELLO STEFANO 345, RAMETTA ERSILIA 36, SCALONE AGNESE 37, SPADA RENZO 486, TARASCIO FLAVIO 19.

ORA SICILIA 48 VOTI - BASILE SASHA 0, CARRUBBA JESSICA 0, D'ORIO NUNZIO 0, EL RHERRAS OMAR 0, FORTUNA VALENTINA 0, LATINA CARMELA 0, LO GIUDICE PAOLO 0, ROMANO ANGELA 0,

ROSSITTO SANTO 0, RUSSO MARCO 0, SANTORO ADALGISA 3, SONSELLA ROSARIO 0, VALENTI MARIA 0, VITELLI ROBERTO 0.

RIPARTI FLORIDIA 923 VOTI - ARNONE VANESSA 32, CATINELLA MAURIZIO DETTO PARTANNA 202, FAILLA EMANUELE 109, GARRO STEFANIA 48, GIARRATANA CARMELO DETTO MILO 254, GIULIANO MARIA JLENIA 160, INDOMENICO GIUSY 82, MICALE FABIO 6, RAFFA PAOLETTA 20, SPADA CARLO 49, TATA GIUSEPPE DETTO PEPPE 147, TRIGILA RITA 36, UCCELLO ANTONELLA 5, VALENTI MILENA 14, VERNALI ROSSANA 0, VOLANTE ALBERTO 68.

CLAUDIA FARACI CANDIDATO SINDACO 2.053

PD 1.038 VOTI - ARGENTANO MASSIMO 151, BARBAGALLO FRANCESCO 27, BORRUSO VITO SAVIO DETTO VITO 31, COCO MATTEO 8, DI PAOLA ROSALIA DETTA ROSSELLA 145, FARACI GIUSEPPE 233,

GROSSO CHIARA 18, IETTA SEBASTIANO 10, IPPOLITO GIORGIA 51, LAVORE VALENTINA NANCY 112, PLUCHINO GIOVANNA 83, MAMMANA FABIANA 7, ROMANO VALENTINA 124, SCALORA VALERIO 106,

UCCELLO RENATO 13, VASSALLO GAETANO 291.

CLAUDIA FARACI SINDACA 606 VOTI - BRUNETTI LUCA 190, CACCAMO FIDUCIA LIDIA DETTA LIDIA FIDUCIA 47, CANNATA SEBASTIANO DETTO SEBY 11, FARACI CLAUDIA 30, GIULIANO SEBASTIANO 49,

GRECO FABIANA 59, GUARINO FABIOLA DAIANA 52, MORANA GIOVANNI 5, ROMANO DAVIDE 5, SCORPO RICCARDO 9, SIGNORELLI CONCETTA 177, TARANTELLO DAVIDE 8, TARASCIO SALVATORE 7,

TUCCITTO MASSIMO 19, DI MAURO MARIO 3, LO GIUDICE SARA 5.