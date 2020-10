Cisl, Coop insiste per lasciare la gestione diretta in Sicilia

La direzione aziendale di Coop Alleanza, che ha incontrato i sindacati sulla riorganizzazione della rete commerciale in Sicilia, ribadisce la decisione di abbandonare definitivamente la gestione diretta dell'intera rete vendita siciliana, così come previsto nel loro piano di ristrutturazione, cedendo il marchio in franchising. "Coop continua imperterrita nella sua decisione di abbandonare l'isola - dice Mimma Calabrò, segretario generale della Fisascat Cisl Sicilia - nonostante abbiamo ribadito la nostra disponibilità a risolvere le criticità persistenti attraverso un confronto che, come avvenuto per la Puglia, ha permesso il rilancio della rete vendita con gestione diretta". Alla luce di quanto emerso - continua la sindacalista - oggi più che mai, si è rivelato fondamentale per i lavoratori la sottoscrizione dell'accordo quadro nazionale del 23 luglio 2020 (che avrà vigenza fino al 31 dicembre 2023) con il quale si garantisce il perimetro commerciale e occupazionale evitando il paventato 'effetto spezzatino' che, con il persistere della crisi della grande distribuzione organizzata, potrebbe condannare le strutture vendita più grandi come gli iper, che lamentano essere i meno performanti, ad un futuro più che mai incerto". "Grazie a questo accordo - conclude la Calabrò - è stato ribadito anche oggi che l'eventuale cessione debba essere fatta a un unico soggetto al fine di garantire i diritti di tutti i lavoratori interessati. Coop manterrà dunque gli impegni presi in fase di accordo quadro rimanendo in gestione diretta fino al completamento dell'eventuale cessione del ramo d'azienda".