Sicilia, la Lega di Matteo Salvini "ridimensionata" dal voto per le Comunali

Il 4,54% di Giacomo Dugo a Marsala, il 5,51% di Giuseppe Savoca a Enna e il 7,06% di Damiano Maisano a Milazzo. Le Amministrative siciliane ridimensionano le ambizioni della Lega di Matteo Salvini nell'Isola: in tutte le competizioni cittadine che l'hanno vista correre in solitaria e' stata sconfitta. Il Carroccio vince a Barcellona Pozzo di Gotto dove schiera il suo simbolo insieme con il centrodestra compatto a sostegno del sindaco eletto Giuseppe Calabro' ma dove comunque non riesce a entrare in Consiglio. Ad Agrigento la corsa con Fratelli d'Italia e con una lista civica a sostegno di Daniela Catalano porta quest'ultima poco sotto il 10% e lascia il Carroccio fuori dal consiglio comunale. Situazione analoga a Marsala, dove gli uomini di Salvini sono rimasti fuori dall'alleanza di centrodestra a sostegno di Massimo Grillo puntando sul docente universitario Dugo: la lista ha raccolto il 2,69%. Lega fuori anche dal consiglio comunale di Enna, dove resta sotto la soglia di sbarramento del 5% prevista dalla legge elettorale. Scoglio superato, invece, a Milazzo, dove il simbolo di Alberto da Giussano raccoglie il 6,5% mentre ad Augusta il tandem con il movimento del governatore Nello Musumeci, "Diventera' bellissima", non riesce a spingere il candidato Massimo Casertano (nella foto) oltre il 3,7%.