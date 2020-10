Porti, bando da 26 milioni di euro per dragare Termini Imerese

Bando di gara di oltre 26 milioni di euro per i lavori di dragaggio nei fondali del porto di Termini Imerese. L'Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia Occidentale (AdSP) ha pubblicato la gara per l'attuazione del progetto finanziato dai fondi europei (PON infrastrutture e reti 2014/2020 - asse II - linea di azione II.1.1.), che prevede i lavori di dragaggio al fine di garantire un'adeguata profondità dei fondali, eliminando le attuali difficoltà di accesso nel porto di Termini Imerese e per consentire le manovre di ormeggio di navi con un pescaggio maggiore di quello attualmente consentito. L'appalto è unico e il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa. I lavori dureranno 600 giorni. L'apertura delle buste con le offerte avverrà il prossimo 26 ottobre.