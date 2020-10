Covid, classe in isolamento al liceo Scientifico di Floridia: ragazza positiva

Una studentessa del liceo scientifico "Leonardo Da Vinci" di Floridia, è risultata positivo al covid 19. La conferma è arrivata dal dirigente scolastico dell'istituto, Marcello Pisani, che ha scritto una nota sulla pagina Facebok della scuola. La classe del ragazzo - secondo quanto riferisce il preside - è stata sottoposta a ulteriore sanificazione e gli studenti posti in isolamento in attesa di tampone, tutto in stretta collaborazione con il Dipartimento di prevenzione dell'Asp di Siracusa. "Per tutti gli altri ragazzi non esiste alcun rischio aggiuntivo a quello relativo all'inizio delle attività didattiche. Quindi, in sicurezza, gli alunni possono continuare a frequentare l'istituto premurandosi di rispettare scrupolosamente le misure concordate", ha detto il dirigente scolastico.

Sulla questione il segretario territoriale Fsi - Usae, Renzo Spada, ha inviato questa mattina una lettera al prefetto di Siracusa, Giusi Scaduto, al direttore sanitario dell'Asp, Salvo Madonia, per sapere quali sono le misure adottate dall'istituto scolastico di Floridia per prevenire l'eventule contagio a tutela del personale scolastico e degli studenti e di "non avere ad oggi avuto nessuna interlocuzione con il dirigente scolastico".

L.M.