Modica, moto contro auto a Beneventano: muore barista di Pozzallo

Incidente mortale sulla Modica-Ispica in Contrada Beneventano, intorno alle 15. Vittima un barista di 28 anni, Piero Modica, di Pozzallo. Il giovane, residente a Modica, era alla guida di una moto Honda e viaggiava in direzione di Ispica. Per cause da accertare, la moto si è scontrata con una Jeep Renegade. Il centauro è stato sbalzato a diversi metri di distanza ed è morto sul colpo. Alla guida dell’auto un uomo di Augusta di 67 anni, S.G. Sul posto la polizia stradale di Ragusa. I mezzi sono stati sequestrati. Il traffico è stato deviato su altre arterie dagli agenti del Commissariato di Polizia di Modica. La vittima dell'incidente lavorava al bar Prima Fila, poco distante dal luogo dell'incidente.