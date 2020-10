Floridia, Carianni presenta la sua giunta tecnica: professionalità al servizio della città

Marco Carianni candidato al ballottaggio a Floridia non si scompone più di tanto alla domanda del perchè di una giunta di 'stranieri'? "Non si tratta di stranieri, ma di professionisti che aiuteranno la città ad uscire dalla palude in cui è piombata negli ultimi anni. Se oggi Floridia rischia il default, è anche per le nomine politiche del passato degli assessori. Inciuci ed intrallazzi che non ci appartengono. Vedrete che i floridiani capiranno i motivi di questa scelta". Nessun imbarazzo per il giovane aspirante sindaco, soprattutto quando gli assessori della sua squadra cominciano a parlare.

Gianfilippo Marino ha 39 anni ed è il ragioniere capo di due Comuni siciliani: Cefalù e Pietraperzia. "Non ho mai fatto l'assessore e quando Marco mi ha contattato ed ho capito quale era il progetto Floridia, ho accettato questa sfida. Sono certo che la squadra riuscirà a venire fuori dalla tempesta finanziaria in corso".

Antonio Nizza, 36 anni, architetto, si occuperà di Urbanistica e di Lavori pubblici. "Ho lavorato in Spagna ed anche a Milano e sò a cosa vado incontro. Ho deciso di tornare in Sicilia, la mia terra, per mettere a frutto esperienze fatte in una città come Milano ed all'estero. Mio nonno era floridiano, quindi sento che questa città mi appartiene".

E' invece un volto conosciuto quello dell'insegnante Paola Gozzo, 47 anni, una lunga militanza in Primavera floridiana, quella per intenderci di Egidio Ortisi e di Carmelo La Rosa che ha segnato una bella pagina di storia per Floridia.

La Gozzo è pure una sindacalista della Cgil nel settore della scuola.

A un sottufficiale della Capitaneria di Porto, in servizio ad Augusta, Giovanni Ricciardi, 50 anni, Carianni ha affidato la delega del Personale. "La gestione degli uomini e delle donne l'ho fatta nel mio lavoro. So che c'è carenza di organico, ma chi è in forza all'Ente deve essere motivato a fare il proprio mestiere a dare il massimo a beneficio della collettività".

La floridiana doc nell'esecutivo Carianni, è Marieve Paparella, 63 anni, da qualche mese in pensione. Per 35 anni ha lavorato al Comune e conosce fatti e misfatti delle cose di Palazzo. E' stata al vertice dell'Anagrafe, ma anche capo di gabinetto del sindaco, quando al timone c'era Egidio Ortisi. Si occuperà di Politiche sociali. Sugli assessori tecnici, fuori dai microfoni della conferenza stampa, si lascia andare ad una battuta: " Oltre che essere delle persone preparate, sono anche dei bei ragazzi. Un motivo in più per votarci".

(Nella foto da sinistra, Antonio Nizza, Paola Gozzo, Giovanni Ricciardi, Marco Carianni, Marieve Paparella e Gianfilippo Marino).