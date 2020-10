Pescherecci di Mazara sequestrati, Anci: azione dei Comuni per la liberazione

"Rinnoviamo la nostra solidarietà alle famiglie dei 18 marittimi dei pescherecci Antartide e Medinea, dal primo settembre sotto sequestro in Libia e la nostra vicinanza all'intera comunità di Mazara del Vallo, guidata dal sindaco, Salvatore Quinci. Abbiamo deciso di affrontare il tema in occasione del prossimo consiglio regionale dell'Anci Sicilia e invitiamo le 390 amministrazioni comunali dell'Isola a porre in essere ogni iniziativa volta a sensibilizzare l'opinione pubblica attraverso il coinvolgimento dei consigli comunale e l'eventuale adozione di specifici ordini del giorno". Lo ha detto Leoluca Orlando, presidente di Anci Sicilia. "E' necessario dare continuità alle iniziative fin quì poste in essere dal Governo nazionale per permettere una conclusione favorevole della trattativa in corso e far sì che i 18 marittimi possano tornare alle loro case e alle loro famiglie sani e salvi. Riteniamo, inoltre - conclude il presidente Orlando - che sia urgente porre le basi diplomatiche per tutelare i tanti lavoratori in mare e perché questi episodi possano non ripetersi più".