E' morto il postino di Floridia che 5 mesi fa rimase ustionato dal barbecue

E' morto dopo un calvario durato cinque mesi, il postino di Floridia, che lo scorso 3 maggio era rimasto ustionato per un incidente domestico. Si è spento all'ospedale di Caltagirone, dov'era ricoverato, Rino Bortiglio, 62 anni, sposato e padre di tre figli. Bortiglio era rimasto gravemente ustionato mentre faceva il barbecue nel giardino della sua abitazione di via Roma. Un ritorno di fiamma lo aveva ridotto in una torcia umana. Considerate le sue gravi condizioni, fu trasportato con l'elisoccorso all'ospedale Cannizzaro di Catania. In questi mesi nell'ospedale etneo ha combattuto la sua battaglia per la vita, poi il trasferimento al nosocomio calatino, in un reparto per la riabilitazione. Oggi, però, il decesso.

I funerali del postino verranno celebrati domani pomeriggio alle 15,30 nella chiesa Madre.