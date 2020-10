Caltagirone, scoperto che rubava energia elettrica

Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Caltagirone hanno arrestato nella flagranza il 29enne albanese Valter Hoxha, poiché ritenuto responsabile di furto aggravato.

L’uomo, in atto ai domiciliari perché destinatario di una misura cautelare emessa nell’ambito dell’operazione “Minosse” eseguita lo scorso 2 luglio, come accertato dai militari, in sede dell’usuale controllo dei soggetti ammessi a regimi detentivi alternativi, aveva manomesso il contatore elettrico della propria abitazione mediante l’utilizzo di un magnete termico ed un allaccio abusivo alla rete elettrica pubblica.

Il detenuto, nella circostanza, è stato altresì segnalato alla Prefettura di Catania per uso personale di sostanze stupefacenti, perché trovato in possesso di circa 1 grammo di marijuana. Al momento il 29enne permane agli arresti domiciliari.