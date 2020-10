Coronavirus in Sicilia, 578 nuovi casi: 173 a Palermo e 154 nel Catanese

Ben 578 casi in più di coronavirus rispetto a ieri. Un nuovo record assoluto. Non si ferma l'epidemia in Sicilia, tutt'altro, visto che ormai macina primati su primati. "Solo" nove i ricoveri in più, 6 in terapia intensiva. Dieci le vittime (360 in tutto), mai così tante da marzo. Di questi nuovi casi, 173 sono in provincia di Palermo, 154 nel Catanese, 43 nel Messinese, 58 nel Trapanese, 22 nel Siracusano, 15 nel Ragusano, 11 nell'Ennese, 76 nell'Agrigentino e 26 nel Nisseno. Gli attuali positivi sono 5934, i guariti 4975, 471 i ricoverati e 58 in terapia intensiva, con 5405 in quarantena. Quattro decessi a Palermo, 3 a Trapani, 1 a Catania, 1 a Siracusa e 1 a Caltanissetta.