Truffe e sfruttamento della prostituzione, 13 misure cautelari a Bari

ssociazione per delinquere finalizzata alle truffe assicurative, allo sfruttamento della prostituzione, al riciclaggio e all'autoriciclaggio. Sono i reati contestati a vario titolo a 13 persone, destinatarie di altrettante misure cautelari. Ventisette complessivamente gli indagati, tra cui 5 avvocati. A condurre l'operazione sono il Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza di Bari, la Polizia di Stato - Compartimento della polizia stradale Puglia e la Compagnia Carabinieri di Modugno. In corso anche il sequestro preventivo di disponibilità liquide e di beni per un valore di oltre 80.000 euro a carico del principale indagato, il 37enne L.M. I dettagli dell'operazione saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa in programma negli uffici del procuratore della Repubblica di Bari alle ore 11.00.