Miccichè (60,43%) scalza Firetto ad Agrigento: "Sarò il sindaco di tutti"

Il medico Franco Miccichè e' il nuovo sindaco di Agrigento. Sostenuto da Vox, Forza Italia, Diventerà Bellissima e liste civiche, al ballottaggio per le amministrative, secondo i dati ufficiali, al termine dello scrutinio di 55 su 55 sezioni, ha ottenuto 13.156 voti, pari al 60,43% delle preferenze. Ha avuto la meglio sul sindaco uscente Lillo Firetto, sostenuto da liste di centro, che ha preso 8.615 voti, pari al 39,57% dei consensi.

"E' un risultato strepitoso. Non me li aspettavo nemmeno io questi numeri, questo vantaggio. Agrigento, ancora una volta, ha dimostrato di volermi bene e di stimarmi. Molti mi hanno apprezzato come uomo e adesso, spero, mi apprezzeranno come politico". Lo ha detto il neo sindaco di Agrigento Franco Micciché giungendo al comitato elettorale. " Le previsioni erano buone, ma questa affermazione, con questi numeri così importanti, non me l'aspettavo - ha sottolineato - . Sarò il sindaco di tutti, sarò il sindaco che ascolta. La mia porta sarà sempre aperta, ogni giorno gli agrigentini mi devono venire a trovare. Dedico questa vittoria alla mia famiglia perché mi è stata accanto in questi giorni. Al sindaco uscente, Firetto, mando un abbraccio affettuoso perché la stima e l'affetto vanno oltre ogni bega politica".