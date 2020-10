Giovì Monteleone riconfermato primo cittadino di Carini (51,01%)

Giovì Monteleone del centrosinistra è stato riconfermato sindaco di Carini, in provincia di Palermo. Al ballottaggio per le amministrative, secondo i dati ufficiali, al termine dello scrutinio di 27 sezioni su 27, ha ottenuto 5.830 voti, pari al 51,01% delle preferenze, ed ha avuto la meglio sullo sfidante Totò Sgroi del centrodestra, che ha ricevuto 5.600 voti, pari al 48,99% dei consensi.

"Vittoria a Carini: è un bel risultato la riconferma di Giovì Monteleone alla guida del comune carinese. Un sindaco targato Pd, storico iscritto, che ottiene il secondo mandato dopo il buon lavoro svolto nei primi cinque anni. Ripartire dai territori, dalle esigenze dei cittadini per riaffermare la buona politica. Buon lavoro Giovi'". Lo ha dichiarato il segretario regionale del Pd Sicilia, Anthony Barbagallo.