Emergenza Covid, nei tre ospedali iblei 45 nuovi posti di terapia intensiva e sub intensiva

Sono 571 i nuovi posti letto ( 253 in terapia intensiva e 318 in sub intensiva ) previsti in 31 ospedali della Sicilia per far fronte all'emergenza Coronavirus. I finanziamenti ammontano a 128 milioni di euro e provengono da un finanziamento della Banca europea degli investimenti e saranno gestiti da Musumeci, che ha nominato come suo braccio destro Tuccio D’Urso, ex dirigente regionale dell’Energia e coordinatore tecnico. Con 52,6 milioni è finanziato l’intervento strutturale sui reparti, più l’adeguamento dei pronto soccorso con percorsi separati fra pazienti covid e non. Altri 58 milioni sono stati destinati per l’acquisto di attrezzature elettromedicali.

Il commissario Musumeci avrà una corsia privilegiata per le gare: molte delle procedure dei 31 interventi dovrebbero iniziare il 25 novembre per concludersi il 25 gennaio 2021.

Per quel che riguarda i tre ospedali iblei, sono 23 i nuovi posti di terapia intensiva e 22 di sub intensiva. L’investimento complessivo sarà di un milione e 200.000 euro. Nel dettaglio il Maria Paternò Arezzo avrà 17 posti di terapia intensiva più 10 di subintensiva per un investimento di poco più di 700.000 euro comprensivi dell’adeguamento del Pronto Soccorso. Al “Maggiore” di Modica andranno 270.000 euro, al “Guzzardi” di Vittoria, 170.000 euro.

NELLA FOTO, l'ospedale Maggiore di Modica