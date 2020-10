Commissione Salute All'Ars, il Cts non va: bufera sull'assessore Razza

“Il comitato tecnico scientifico e Razza hanno qualcosa da nascondere sulla strategia anticovid? A pensar male parrebbe di sì se è vero, come è vero, che l'assessore alla Salute ha impedito che i componenti del comitato fossero presenti oggi all'audizione prevista in commissione Salute”.

Lo affermano i capigruppo del M5S e del Pd all'Ars, Giorgio Pasqua e Giuseppe Lupo assieme ai componenti della commissione Salute delle due formazioni politiche, Salvatore Siragusa, Francesco Cappello, Antonio De Luca, Giuseppe Arancio e Antonello Cracolici.

“Oggi - dicono i deputati - al Comitato tecnico scientifico costituito quale organo consultivo a supporto del Presidente Musumeci neo commissario al Covid, è stato impedito di essere audito innanzi la commissione salute dell’assemblea regionale siciliana. L’assessore Razza, che sul Cts non ha alcun titolo, ha addotto presunte ed ingiustificate ragioni di riservatezza. Di cosa ha paura l'assessore? I siciliani non hanno diritto di sapere in che situazione versa la Sicilia sulla situazione Covid? Tutto questo ha del surreale perché per la prima volta una commissione parlamentare viene privata di fatto del diritto di esercitare il proprio ruolo. È un brutta pagina per il parlamento regionale siciliano che non può essere succube di un governo dispotico e autoritario, che pretende di imporre provvedimenti unilaterali e senza contraddittorio”.

“Solo in un secondo momento – raccontano i deputati M5S e Pd – è stato comunicato che due componenti del cts potranno essere auditi e solo per una mediazione del Presidente dell'ARS Miccichè. Una mini retromarcia che rispediamo al mittente che rimarca la supponenza di questo assessore che pretende di fare il bello e il cattivo tempo”.

“La cosa assurda – concludono i deputati - è che Razza non ha poteri di gestione sul Cts, in quanto è Musumeci il commissario per l'emergenza Covid, e pertanto venga lui riferire in commissione insieme ai componenti del Cts”.