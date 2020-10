Trasporti, Tram Palermo: 1,7 milioni di euro da Regione e Amat

"Stamane abbiamo consegnato nelle mani del presidente Michele Cimino il decreto dell'assessorato ai Trasporti che assegna all'Amat ben un milione e 700mila euro per il servizio tramviario. Tali fondi verranno impiegati per lo sviluppo della rete tramviaria di Palermo, per un suo costante slancio verso l'innovazione e l'efficienza. Siamo particolarmente soddisfatti perché è la prima volta, dopo anni d'attesa, che la Regione interviene direttamente a sostegno del tram, una soluzione per la mobilità cittadina che coniuga da sempre efficienza e sostenibilità. Confermiamo così il nostro impegno a sostegno dello strategico comparto del trasporto pubblico locale". Lo ha detto l'assessore regionale alle Infrastrutture e ai Trasporti Marco Falcone, che oggi è andato all'Amat di Palermo per la consegna del decreto che formalizza un contributo regionale da 1,7 milioni per la rete tramviaria. Erano anche presenti i parlamentari regionali Edy Tamajo e Mario Caputo, il direttore del Dipartimento Infrastrutture Fulvio Bellomo. Collegato in videoconferenza il sindaco di Palermo Leoluca Orlando.

"Ringrazio di cuore il Governo Musumeci e l'assessore Falcone - aggiunge il presidente Michele Cimino - per aver mantenuto l'impegno a sostenere con risorse importanti e concrete la mobilità a Palermo attraverso Amat".