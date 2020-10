Carambola di auto sulla strada provinciale 3 in contrada Roccazzo di Chiaramonte Gulfi: per cause da accertare si sono scontrate una Fiat Grande Punto, una Audi A3 e una Fiat Panda. Feriti i conducenti delle tre vetture. sul posto l'ambulanza del 118 e la polizia municipale di Chiaramonte che ha eseguito i rilievi sull'incidente.

(Foto Franco Assenza)