Ragusa, l'Accademia delle Prefi premia Manuel La Cognata "Barbiere di Sicilia"

Il presidente dell’Accademia delle Prefi di Ragusa, Salvatore Battaglia, con una delegazione ha consegnato a Manuel La Cognata della Hairdesigner di Ragusa il riconoscimento per “Eccellenza del Servizio e Professionalità nell’Arte dei Parrucchieri: con il Titolo “Barbiere di Sicilia”.

Fin da bambino, Manuel è stato sempre stato attratto da un antico mestiere, quello del Barbiere. Quando era piccolo e andava a tagliarsi i capelli dal suo barbiere, la sua attenzione era tutta volta alla gestualità del suo esecutore alias suo Padre: restava incantato nel vedere come delle mani, in possesso di due soli strumenti, pettine e forbici, riuscissero a scolpire la testa dei clienti, fino a trasformarne l’aspetto iniziale… proprio come uno scultore fa con il suo blocco di marmo.

Spesso, pur di continuare ad ammirare tale arte, permetteva agli altri clienti di farsi servire prima di lui, così poteva star lì ancora un po’ ad osservare quelle mani, a respirare gli odori dello shampoo, del sapone, il profumo del dopobarba; ad ascoltare il suono prodotto dallo spruzzino per bagnare i capelli.

I risultati non tardarono ad arrivare: il suo talento, la sua predisposizione era chiara a tutti, ma quello che lo inorgogliva di più era l’approvazione del suo Barbiere “Padre”. I tempi giustamente cambiano, le innovazioni del settore sono in continua evoluzione e così si accreditò e si diplomò presso la prestigiosa Accademia Internazionale Habia. Iniziò così nel 2003 la sua passione di Barbiere con un bagaglio e una genetica tutta guadagnata sul campo.

NELLA FOTO, Manuel La Cognata (a sinistra) e Salvatore Battaglia