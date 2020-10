Modica, familiare di alunno positivo al Covid: scuola paritaria chiusa

La scuola primaria paritaria Il Pesciolino Rosso di Modica è stata chiusa in via precauzionale in attesa dell’esito del tampone di un bambino che ha un positivo al coronavirus in famiglia. Un genitore di un alunno ha informato la scuola di aver avuto un esito postivo di Covid in famiglia. "Abbiamo deciso - dice la dirigente, Genny Cannata - di informare tutti i genitori dei 59 alunni che frequentano la nostra scuola, in via precauzionale ed in attesa dell’esito del tampone effettuato al bambino, invitandoli a tenere a casa i loro figli. La scuola è stata chiusa già nella giornta di venerdì 23 ottobre, giorno in cui abbiamo anche sanificato i locali.Lunedì 26 ottobre con ogni probabilità la classe quarta dovrà seguire le lezioni con la didattica a distanza mentre gli alunni delle altre classi potranno rientrare a scuola. Ad ogni modo comunicheremo a tutti i genitori le ulteriori decisioni in base all’esito del tampone”. La scuola è frequentata da alunni che provengono anche da Scicli e Ragusa.