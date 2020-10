Tunori al seno, incontri on line con il Cannizzaro di Catania

Con il peggiorare dell'emergenza epidemiologica, l'adesione agli screening preventivi rischia di ridursi ancora. E così mentre ottobre, 'mese rosa' della prevenzione del tumore al seno, si avvia alla conclusione, l'azienda ospedaliera Cannizzaro di Catania, accogliendo l'invito dell'ufficio speciale 'Comunicazione per la salute' della Regione Siciliana, ha organizzato un incontro online per fare il punto sulle opportunità e sulle 'buone prassi' per una diagnosi precoce delle neoplasie della mammella in Sicilia. Nel rispetto degli ultimi Dpcm, sarà un incontro virtuale, in diretta, il 29 ottobre alle 17, sulle pagine Facebook 'Costruire Salute' della Regione Siciliana (https://www.facebook.com/costruiresalutesicilia) e dell'azienda ospedaliera Cannizzaro (https://www.facebook.com/ospedalecannizzaro). Dopo l'introduzione dei direttori generale, Salvatore Giuffrida, e sanitario, Diana Cinà, interverranno Daniela Segreto, dirigente dell'ufficio speciale Comunicazione per la salute della Regione Siciliana, e il professore Paolo Scollo, direttore del dipartimento materno-infantile del Cannizzaro. Prenderanno poi la parola Francesca Catalano, coordinatrice della Rete senologica regionale, cui sarà possibile porre domande, e Aurora Scalisi, presidente della Lega italiana lotta ai tumori (Lilt). Infine, la testimonianza di una paziente. Sarà proposta una visita virtuale della mostra fotografica 'Cuori intatti' di Fabrizio Villa, realizzata dall'Associazione delle donne operate al seno (Andos).