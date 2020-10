Covid, 649 le persone positive nel Ragusano: 303 a Vittoria, 155 a Ragusa

Sono 649 le persone attualmente positive al Covid nel Ragusano. Il dato più alto è sempre quello di Vittoria con 303 positivi, segue Ragusa con 155. Tre casi positivi sono stati accertati tra i vigili urbani di Ragusa sottoposti al secondo tampone. Sempre a Ragusa sono state sospese le attività didattiche in due classi del circolo didattico Palazzelle dove è risultata positiva un'alunna.

Nell'ospedale di Vittoria è deceduto un paziente di 84 anni, vittoriese. Le persone nell’ospedale “Maria Paternò Arezzo” di Ragusa sono: 18 in Malattie Infettive e 4 in Terapia Intensiva. Restano in "area grigia" in attesa di stabilire se sarà necessario il ricovero 7 persone a Ragusa, 7 al Maggiore di Modica e 10 al Guzzardi di Vittoria. Quattro pazienti sono ricoverati nella foresteria del “Maria Paternò Arezzo” in quanto non necessitano di particolari cure me non possono essere riportate a casa o nelle residenze per anziani da dove provengono. I posti letto al Covid Hospital di Ragusa si sono esauriti e si cercano soluzioni per approntarne altri. Operazione non facile in un periodo di emergenza, malgrado le rassicurazioni delle autorità sanitarie regionali quando fu deciso di trasformare il Paternò Arezzo in Covid Hospital.

Intanto, l’Asp di Ragusa, visto l’andamento epidemiologico del Covid, così come indicato dall’Assessorato della Salute, per potenziare i servizi assistenziali è ricorsa all’assunzione temporanea di personale sanitario esterno. Nello specifico si tratta di dodici OSS e due Ausiliari per il reparto di Malattie Infettive – area Covid e sei OSS per la foresteria, sempre, all’ospedale Maria Paternò Arezzo.