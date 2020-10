Lampedusa, Guardia costiera soccorre 87 migranti

La notte scorsa, a seguito di una segnalazione di Alarm Phone, il Centro di Coordinamento del Soccorso in mare maltese ha richiesto supporto alla Guardia costiera italiana per il soccorso ad una imbarcazione partita dalla Libia, con circa 100 persone a bordo. L'intervento delle motovedette italiane CP 319 e CP 324, a circa 20 miglia a sud di Lampedusa, fa sapere la Guardia costiera, ha garantito il recupero in sicurezza degli occupanti della barca, anche in considerazione delle condizioni meteo marine in rapido peggioramento. Le 87 persone presenti a bordo (tra cui 5 donne) sono state portate rapidamente in porto.