Canicattini, insegnante col covid: 15 i contagiati a Floridia

Sono stabili i contagi da covid 19 a Floridia. Secondo il quotidiano report che l'Asp di Siracusa in via al Comune, i contagiato sono 13, mentre sono 15 i soggetti in quarantena. E' arrivato l'esito del tampone della dipendente comunale sospettata di avere contratto il virus. L'esito del tampone è risultato negativo. Un sospiro di sollievo per la nuova amministrazione che domani riaprirà gli uffici dopo il black out di due giorni dovuto alla sanificazione.

Ha dovuto invece rettificare il Comune di Solarino i dati diffusi alla cittadinanza. In un primo momento i positivi erano 10, ma il bollettino dell'Azienda sanitaria parla di 8 casi positivi.

Sono saliti da 3 a 4 i positivi a Canicattini Bagni. Stamane l’esito del tampone effettuato su una signora, un’insegnante elementare dell’Istituto Comprensivo “Giovanni Verga” è risultato positivo al virus per cui sono subito scattate le procedure di sicurezza previste dalla normativa.

La sindaca Marilena Miceli, insieme all’Assessore alla Sanità e alla Pubblica Istruzione, Mariangela Scirpo, hanno immediatamente allertato e incontrato la Dirigente scolastica, Stefania Bellofiore per le misure da adottare per la sicurezza degli alunni, del personale scolastico e delle famiglie.

Con propria Ordinanza, pertanto, la prima cittadina ha subito disposto per domani, venerdì 30 Ottobre e per sabato 31 Ottobre 2020, la chiusura dei due plessi scolastici “Garibaldi” e “Mazzini”, per la sanificazione dei locali che verrà effettuata nella giornata di sabato.