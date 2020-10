Un tecnico della sede regionale della Rai Sicilia è risultato positivo al Covid-19. I colleghi hanno dovuto lasciare anzitempo la sede in viale Strasburgo che oggi stesso sarà sanificata. Il telegiornale della sera è andato in onda in uno spazio dell'autoparco della sede di Palermo. Notevoli i disagi per i giornalisti, telecineoperatori e tecnici. Nella sede Rai di Catania, prese già precauzioni.