Femminicidio a Montebello Ionico, uccide la moglie a colpi d'ascia

Una donna di una sessantina d'anni è stata uccisa stasera nella frazione Zuccarà a Montebello Ionico, nel reggino. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che, secondo quanto si è appreso, hanno fermato un uomo che sarebbe il marito della vittima. L'uomo è attualmente sotto interrogatorio da parte del magistrato di turno della Procura della Repubblica di Reggio Calabria.

Ha ucciso la moglie con un'ascia e poi ha chiamato i carabinieri che lo hanno arrestato, Carmelo Minniti, l'uomo di 69 anni che, in serata, ha ucciso la moglie, di circa 60 anni, nella frazione Zuccarà di Montebello Ionico, nel Reggino. Alla base del delitto ci sarebbe la gelosia. Sul luogo dell'omicidio sono intervenuti immediatamente i carabinieri che hanno avvertito il magistrato di turno della Procura di Reggio Calabria Nunzio De Salvo. L'omicida è stato arrestato e in questo momento è sottoposto a interrogatorio mentre i carabinieri stanno eseguendo gli accertamenti sulla scena del crimine. Al momento c'è comunque il massimo riserbo sulle cause e la dinamica dell'omicidio. Si sa solo che tra il marito e la moglie in passato ci sono stati dei litigi che poi erano stati risolti. Durante l'interrogatorio di Minniti si sta cercando di capire cosa sia successo alla coppia nelle ore che hanno preceduto l'omicidio.